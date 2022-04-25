日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，認為聯發科真正的風險不在第二季、而是在下半年，將其目標價由1200元降到940元、評等維持中立。聯發科今開低走低，股價下跌約2.5%，最低觸831元。

日系外資表示，聯發科股價在去年第四季反彈超過30%，加上在去年10月、今年1月的法說會上也釋出正向訊息，但實際上，第一季的反季節性表現恐為周期的頂點，因聯發科第一季的營收登頂，有可能是因為晶圓供應在歷經幾個季度的短缺或，增加供應所致，而並非需求增加所致。

日系外資表示，隨著大陸智慧手機銷量從2月下旬開始進一步惡化，加上從3月開始大陸城市的封鎖，故市場對聯發科得信心出現急劇下降，並且可能在短期內變得過於悲觀，最大的雜音來自第二季5G SoC恐降價和聯發科2022年恐無法達成營收成長20%的目標。

日系外持續維持聯發科第二季營收將季成長4~8%，換言之，日系外資認為，聯發科真正的風險不在第二季、而是在下半年，故將聯發科目標價由1200元降到940元、評等維持中立，並將其2022年、2023年5G SoC出貨量由2.15億顆、2.7億顆調降到2億顆以及2.3億顆。