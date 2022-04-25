基隆某婦產科有6名新生兒染疫，由3名護理人員輪班照顧，但今日上午7時許傳出，有幼兒血氧濃度不足緊急送醫。對此，診所醫師證實，擔心幼兒病情惡化立即送往醫院治療，所幸無大礙，已返回所內休息。

基隆某婦產科9人染疫，包括6名新生兒、3名大人，其中2有名新生兒送往林口長庚醫院安置中，至於感染源疑似來自一名照護人員。未料，今天上午傳出有一名出生約9天新生兒健康狀況不穩，送醫救治。

診所醫師表示，目前診所內有4名確診新生兒，持續進行血氧監測，發現有幼兒穩定性不好，血氧濃度介於85到90之間，擔心惡化快速，預防性報請消防局轉送至醫院；院方檢測後，血氧維持在正常狀態，認為沒有必要收治，目前返回所內休息。

醫師說，家屬希望寶寶有妥善照顧，能盡速轉至較好的安全環境，可以隨時監控新生兒血氧，有狀況能隨時進入醫療環境。

醫師進一步指出，現在固定由2至3名照護人員分3班輪流照顧新生兒，且每天進行快篩，直到幼兒康復；此外，人員也會不定時拍攝影像，提供給家屬，讓家長放心。