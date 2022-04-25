網紅「黑心律師」楊律師2021年間出門買便當，拒絕被員警盤查卻被押進警局，事後楊律師向員警提告違法盤查等數罪，經檢方偵辦，楊律師昨（24日）在臉書發文，透露自己收到檢方的不起訴處分書，理由僅短短幾行，完全無法讓他信服。

回顧此案，楊律師去年10月3日中午去買自助餐，突然有一位警察騎車上前要盤查，他不明白自己手提便當與稀飯究竟有何犯罪嫌，且該處騎樓也非警方指定站崗處，認為警方的盤查已違法，因此拒絕接受，未料警方卻突喊「我現在行駛強制力」，接著用力抓他的手直接把人推進警車，將他載至警局。

楊律師到警局即要求要向警方提告，但在場包含所長在內等5名警察都不願意替他製作筆錄，最後在他堅持下，他等候約1小時才完成筆錄，出警局時太陽也已下山，手上提的午餐成晚餐。

楊律師24日更新臉書，透露去年的案情檢方偵結予以不起訴處分，理由則是「被告於告訴人上警車時，僅短暫握住告訴人手臂，且經告訴人提醒即立刻鬆手，顯見被告並無施用強暴脅迫而剝奪告訴人行動自由之情事……涉有私行拘禁犯行，自亦難認有據。」

楊律師指出，他不能理解此理由，因為警方當時絕非「輕握」他的手，他會提出再議，但八成不會有結果，畢竟至今仍無檢察官起訴過違法警察；楊律師也無奈在文末感嘆「大家猜猜看，為何檢察官漏聽漏看這麼多錄影畫面的內容？」