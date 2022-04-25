俄羅斯入侵烏克蘭引發雙方出現嚴重軍事衝突，歐美國家紛紛祭出全面經濟制裁，企圖牽制俄羅斯總統普丁的行動。過去幾個月俄羅斯當局皆避談西方制裁帶來的損失，但俄羅斯央行總裁近日在國會上坦言，西方的制裁確實重創經濟，俄羅斯正在面臨大規模的賣壓及原物料嚴重短缺狀況。

Fortune報導，俄羅斯央行總裁Elvira Nabiullina 22日赴國會報告時表示，「對俄羅斯實施的制裁影響金融部門的狀況，導致金融資產出現拋售潮、銀行現金大量流出以及商品的需求大量增加。」

Elvira Nabiullina強調，如果沒有實施嚴格的資本管制，金融體系將出現一連串的違約和骨牌效應，「俄國央行實施的措施可能避免銀行體系的的瓦解，但企業缺乏關鍵原物料，進出口市場又被阻斷，未來將面臨更大的痛苦。」

報導點出，Elvira Nabiullina對俄國經濟的直白評估，與俄羅斯政府聲稱制裁政策無法迫使普丁坐上談判桌，形成強烈對比。Elvira Nabiullina也透露，俄烏戰爭開打後，當地民眾已經從銀行提領2.4兆元盧布，等於吃掉銀行業一年的獲利，以及銀行業累積的1/3資本緩衝額度。

Elvira Nabiullina認為，西方的制裁行動先前影響俄羅斯金融市場，隨著制裁行動持續實施，將逐漸開始衝擊實體經濟，「目前這個問題可能沒有那麼嚴重，因為經濟仍然有庫存，但制裁幾乎每天都在收緊，且無法判斷這種狀況會持續多久。」