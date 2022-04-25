毒理學專家招名威表示，與病毒共存並非忽視疫情擴散，若民眾持續參加大型活動群聚、戶外未確實佩戴口罩，這波疫情最高峰會達單日破7萬人確診，且本周就有可能會破萬例，雖然染疫後都是輕症或無症狀居多，但全台仍有350萬人沒有疫苗保護，提醒大家不要因為自己一時大意，導致周圍有人重症或死亡。

招名威昨（24）日個人臉書粉專指出，據指揮中心公布最新的數據，今年1月1日至4月23日止，共2萬6374人確診，當中有99.6%都是輕症或無症狀，但問題是單日5千例仍是初期，依照4月份台灣本土確診數紀錄，4月1日有104染疫、4月7日380人、4月14日874人、4月21日2969人、5月24日5092人。

招名威表示，上禮拜確診數大幅增加，還沒有達到指數上升的最高峰，因為數字沒有趨緩，單日破萬最快可能本周就會出現，估計還要再持續上升2至4周，才會達到平穩期。他以南韓、香港、新加坡為例，高峰時確診7日平均數為全人口0.322%，以台灣2300萬人口成以0.00322來算，預估未來單日最高會破7萬人。

招名威直言，與病毒共存不是忽視疫情擴散，如大多數民眾還持續參加大型活動群聚、戶外拔掉口罩、學校維持實體課程、公司不分流，確者數上升趨勢會再延長，無法消停。招名威說，雖然染疫後重症比例低，但全台有近350萬人沒有疫苗保護，如幼童、長輩、慢性病患者，都是弱勢族群，提醒大家不要因為自己一時大意，導致周圍有人重症或死亡。