澎湖24日入境人數有8426人，海運2303人、空運6123人，預期今天開幕式來澎湖的人數會更多。（澎湖縣政府提供）

一年一度的澎湖國際海上花火節25日正式隆重開幕，根據澎湖縣政府的統計，前一日（24日）澎湖海空湧入8426人次，遊客無懼每天確診已達5000多人，紛紛將各大景點擠爆，澎湖縣政府旅遊處長陳美齡呼籲大家，務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，觀音亭現場共有四個防疫管制站，請大家先掃QRCord再入場，要保護自己也保護他人。

馬公最熱鬧的中正路商圈24日晚間即湧入大批觀光人潮，旅遊業者說雖然之前退團2-3成左右，但花火節的魅力還是無法擋，加上這2天的天氣不錯，澎湖已有夏天的感覺，人手一杯清涼的飲料與仙人掌冰淇淋，頗有國外海島渡假的浪漫風情。

澎湖24日入境人數有8426人，海運2303人、空運6123人，預期今天開幕式來澎湖的人數會更多，上午南海遊艇碼頭搭船去望安七美一日遊的旅客，就頂著烈日排隊登船，雖然沒有去年人山人海的景況，但也是今年的最高峰，天后宮、摩西分海、中正路商圈、二崁聚落到處都是人潮，絲毫看不出疫情的影響。

陳美齡呼籲，花火節是全台春夏最大型的活動之一，開幕前夕遇到國內疫情升溫，縣府也做好應變措施，於鄰近道路口設置實聯制管制站，安排25位防疫專責人員協助民眾進行實聯制作業，呼籲民眾務必配合實聯制入場，除必要飲水外請全程佩戴口罩，貴賓席也將採固定席位入座。

同時縣府也提倡分流觀賞花火的活動，提前公布五個熱門煙火觀賞點，包含金龜頭（鄰近篤行十村）、重光海堤、西嶼赤馬安檢站、第三漁港、案山漁港等地點，歡迎民眾可選擇前往這些地點欣賞煙火，也可避開擁擠人潮。