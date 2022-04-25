教育部今天表示，111年「第四屆青少年諮詢會代表」出爐，14位優秀學生出線，他們將在1年的任期中為學生權益持續發聲。

教育部國教署自108年成立第1屆青少年諮詢會，迄今將邁入第4屆。111年參與遴選學生遍布全台及離島，教育階段更涵蓋國小六年級至研究所，透過階段性的書面審查與面試，充分讓學生表現出曾參與學生會、自治組織、學生社團幹部經驗及教育公共事務相關活動過程中所培養的軟實力。

教育部國教署表示，第4屆青少年諮詢會共遴選出14位學生代表，有來自行政院兒權小組、衛福部兒權小組、縣市政府兒少代表、學生會代表等多元背景，所關注議題更是包含新住民族群融合、特殊教育、國際教育，實驗教育、食品安全等攸關學生權利之事項，未來將透過提案討論，在定期會議中持續溝通與對話，並送交相關業務單位評估參採，以推動更符合兒少權益的教育政策及計畫。

教育部國教署署長彭富源表示，青少年諮詢會不僅是提供一個廣徵青年教育公共事務之建言的平臺，更期待透過與學生代表互動交流及多元對話回應，經由民主教育的實踐來深化學生自治發展，達到鼓勵學生參與及保障其表意權的目標，讓學生公民素養與民主法治等觀念能持續深化。