俄羅斯總統普丁的一舉一動備受矚目，昨（24）日他出席東正教復活節彌撒，嘴唇卻動個不停，疑似在咀嚼嘴巴裡的某個東西，外媒評論他看起來「很不安」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，身穿深色西裝的普丁24日出席莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）的俄羅斯東正教復活節午夜彌撒，影片顯示儘管普丁雙手捧著細長紅色蠟燭、全身站立得直挺挺，嘴唇卻緊抿、不斷上下蠕動，疑似在咀嚼嘴巴內的某樣東西，甚至在用手筆畫十字時，似乎也刻意將動作放慢，與站在他旁邊的莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）有明顯區別。

Virtually everything we see of Putin these days is from his personal photographers or state media. These are their best takes: grimacing in his chair, chewing his lip https://t.co/djGiPeBYYw — Scott Rose (@rprose) April 24, 2022

《每日郵報》評論，普丁在彌撒儀式上看來虛弱且站不穩，他咬著雙唇時神色看來相當緊張、坐立難安、而且分心，再度引發了有關他健康不佳的揣測。

報導甚至暗示普丁可能有帕金森氏症，指出彌撒儀式上普丁出現的口乾、行動遲緩、僵硬等情形都是帕金森氏症的症狀。

普丁上周和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）開會時，就因為臉部浮腫、手掌緊抓桌子邊緣、以及右腳不間斷踩踏、移動的畫面，引發外界揣測健康下滑。

俄羅斯總統普丁與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）開會時，右手緊抓著桌子邊緣，右腳也不斷踩踏。

英國《太陽報》（The Sun）引述美國德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）的說法，指出健康的領袖不需要用手支撐自己，同時也能讓雙腳穩穩地踩在地上。他說普丁的腿看起來很細，顯示他可能正受體重下滑、肌肉流失所苦。

前英國政府國防顧問普林斯（Gwythian Prins）則表示他比較相信普丁罹患早期帕金森氏症，他稱帕金森氏症患者的想法通常比較極端，而且會變得不受約束，無法理性接收資訊。