俄羅斯總統普丁的一舉一動備受矚目，昨（24）日他出席東正教復活節彌撒，嘴唇卻動個不停，疑似在咀嚼嘴巴裡的某個東西，外媒評論他看起來「很不安」。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，身穿深色西裝的普丁24日出席莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）的俄羅斯東正教復活節午夜彌撒，影片顯示儘管普丁雙手捧著細長紅色蠟燭、全身站立得直挺挺，嘴唇卻緊抿、不斷上下蠕動，疑似在咀嚼嘴巴內的某樣東西，甚至在用手筆畫十字時，似乎也刻意將動作放慢，與站在他旁邊的莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）有明顯區別。
《每日郵報》評論，普丁在彌撒儀式上看來虛弱且站不穩，他咬著雙唇時神色看來相當緊張、坐立難安、而且分心，再度引發了有關他健康不佳的揣測。
報導甚至暗示普丁可能有帕金森氏症，指出彌撒儀式上普丁出現的口乾、行動遲緩、僵硬等情形都是帕金森氏症的症狀。
普丁上周和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）開會時，就因為臉部浮腫、手掌緊抓桌子邊緣、以及右腳不間斷踩踏、移動的畫面，引發外界揣測健康下滑。
英國《太陽報》（The Sun）引述美國德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）的說法，指出健康的領袖不需要用手支撐自己，同時也能讓雙腳穩穩地踩在地上。他說普丁的腿看起來很細，顯示他可能正受體重下滑、肌肉流失所苦。
前英國政府國防顧問普林斯（Gwythian Prins）則表示他比較相信普丁罹患早期帕金森氏症，他稱帕金森氏症患者的想法通常比較極端，而且會變得不受約束，無法理性接收資訊。
文章來源：Not feeling well Vlad? Putin looks unsteady in Easter church service footage showing him biting lip and fidgeting as health rumours grow and war continues to go badly
文章來源：TWITCHY TYRANT ‘Unsteady and distracted’ Putin bites his lips and fidgets at Easter cathedral service fuelling Parkinson’s rumours
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