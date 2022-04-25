由軟銀投資的印度電動機車公司Ola Electric周日宣布將召回1,441輛電動輕型機車（scooter）。數周前，該公司一輛電動機車發生起火事故，促使政府展開相關調查。

印度新創公司Okinawa和PureEV生產的電動輕型機車最近也發生起火事故，這個對總理莫迪（Narendra Modi）碳減排和氣候目標至關重要的新興產業恐迎來一大挫敗。

印度政府的目標，是到2030年電動輕型機車和電動重型摩托車（motorbike,motorcycle）占兩輪車總銷量比重從目前的約2%大幅提高到80%，為此莫迪政府向國內電動車企業提供數十億美元的獎勵措施。

印度政府上個月對這些起火事故展開調查，並成立專家委員會就如何改善提出建議。

上周四，印度道路運輸和公路部宣布將對製造劣質電動車、危害大眾安全的公司祭出嚴厲制裁。據外媒報導，印度政府已經警告相關公司立即採取補救措施，否則將處以巨額罰款，並要求這些公司召回有缺陷的車輛。

Okinawa這個月已經召回3,215輛車。

Ola Electric周日發布聲明，宣布將對特定批次的機車進行詳細的診斷與健檢，因此將自願召回1,441輛車。聲明中亦表示公司支持電動車安全政策，車輛起火事故的初步調查顯示這是一起單一事件，而召回行動是「防範於未然」的措施。