大聯盟下一位生涯3000安的選手是誰？在老虎隊米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）達陣之後，近10年還有普侯斯（After Pujols，2018年）、貝爾崔（Adrian Beltre，2017年）、鈴木一朗（2016年）、A-Rod（2015年），好像很容易見到，但美媒NBC預測接下來要「很長時間」看不到有人突破這個障礙了。

卡布瑞拉是超級強打者，生涯打擊率0.310也是打到第20個球季才達陣。鈴木一朗27歲來到大聯盟，每季200支以上安打瘋狂趕進度（唯一連續10季200安的打者），最後達到3089支。

2004年曾有一部電影《安打先生》（Mr. 3000）在講述主角史丹羅斯（Stan Ross）47歲復出尋求最後3支安打，最後抱憾停在2999安。雖然是虛構的故事，同時也指出3000安的意義非凡。

大都會二壘手坎諾（Robinson Cano）累積2631支，他本季結束後就滿40歲，合約只剩明年一季。此外超過2000安的只有紅雀莫里納（Yadier Molina）、紅人隊瓦托（Joey Votto），而且39歲的莫里納預告退役，38歲的瓦托還差900多支安打。

大聯盟官網綜合球員年齡、安打產量、生涯進度來看，太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）、道奇弗里曼（Freddie Freeman）最有可能是下一人。艾爾圖維31歲打到1783安，弗里曼32歲累積1722安，如果打到40歲都有機會，也就是聯盟要有許多年看不到3000安了。

若再等個10年以上，教士隊馬恰多（Manny Machado）、天使隊卓奧特（Mike Trout）、費城人哈波（Bryce Harper）、紅襪波格茲（Xander Bogaerts）也可以接近這個里程碑。特別是卓奧特只要保持健康，除了3000安之外他還能創下更多偉大的紀錄。