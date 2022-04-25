本土疫情大爆發，昨單日新增5029例確診，引起民眾恐慌，一名網友昨天去買滷味，點完餐後發現員工在製作餐點時一直狂咳嗽，雖然有戴口罩但還是讓他很害怕，猶豫要吃還是丟掉。有網友也直呼，發現路上咳嗽的人變多，建議可以再微波加熱，吃得安心點。

這名網友在PTT上發文，表示昨天（24日）點完滷味才發現滷味攤的工作人員都在咳嗽，雖然都有戴口罩，但疫情這麼嚴重，看到邊咳嗽邊製作餐點心裡還是很怕，猶豫該不該吃買回來的滷味，還是忍痛當廚餘丟掉。

對此，網友們看了也怕爆，紛紛留言：「現在滿街都是咳嗽的人」、「買菜的時候看到店家咳大概也不敢買了」、「100多塊捐給餿水桶了，萬一感染花的錢絕對超過100塊」、「突然想到叫外送也很恐怖，根本看不見」、「我會吃不下去」。

但有一派認為，「滿街都是咳嗽的人，你要不要閉氣一輩子」、「有戴口罩不錯了，前一天買炒飯 炒的人根本沒戴」。此外，有網友提供解決方法，「自己再加熱一次就好了，病毒全死光」、「現在外面賣的食物都要先加熱再吃」、「我會用電鍋另外盤裝加熱，紙盒塑膠袋噴酒精後丟棄，心裡毛毛就只能做好清消了，現在買外帶回家都要再處理一遍」。