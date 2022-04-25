大陸國家統計局公布第1季國內生產總值（GDP）增速4.8％後，各地第1季GDP也陸續發布。據《證券日報》統計，截至4月24日，已有23省（自治區、直轄市）先後發布第1季GDP且均實現正增長。其中19省（自治區、直轄市）GDP增速高於大陸全國水準。

具體來看，在總量方面，山東、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽等7省2022年第1季地區GDP均超1兆元（人民幣，下同）；增速方面，江西、福建、湖北、貴州、山西、湖南、海南等7省地區GDP年增速均保持在6％或6％以上，其中江西以6.9％領跑。

目前來看，江西、福建、湖北第1季GDP年增速位居前3名，經濟增速保持在6.7％至6.9％的較高水準。原因在於這3個省份受疫情衝擊相對較小，第3產業增速保持較高水準，再加上承接產業轉移後帶動第2產業增長較快。

值得關注的是，一線城市第1季度經濟增速較慢。例如，北京首季GDP年增速與大陸全國持平，達到4.8％；上海首季GDP年增速為3.1％；天津首季GDP年增速僅為0.1％。

分析師指出，一線城市經濟增速放緩，主要受疫情影響，由於一線城市服務業占比高，北京、上海等城市服務業生產總值占GDP比重均在7成及以上，受疫情衝擊更為明顯。