歐盟一名高級官員表示，歐盟執委會主席週一在新德里會晤印度總理時，將尋求增加對印度出售歐洲軍事裝備，並可能重啟雙方自由貿易協定談判。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Von der Leyen)於周日抵達印度進行為期兩天的正式訪問，為她成為執委會主席的首次訪印；並且外界認為，該訪問是烏克蘭戰爭之後，歐盟鼓勵印度減少與俄羅斯接觸的努力之一。英國首相強生(Boris Johnson)也在上周訪印。

該名歐盟官員表示，很多西方領導人現在都在與印度接觸，看看能提供什麼樣的方案。關鍵是，歐盟希望推進這種關係，在科技方面共同努力，將印度拉進西方陣營，為此次訪問希望傳遞出的主要訊息。

印度至今還沒有明確譴責俄羅斯的軍事入侵烏克蘭，俄羅斯是印度最大的軍事設備供應國。

歐盟高級官員說，馮德萊恩打算與印度總理莫迪(Narendra Modi)達成協定，建立一個類似於歐盟—美國模式的新貿易和技術委員會，處理數位隱私、科技公司監管，以及社群媒體平台監管等問題。

歐盟和印度也可能同意重啟自由貿易談判，該談判在2013年因雙方對關稅削減和專利保護等分歧意見，而陷入僵局，並且自2021年5月歐盟—印度虛擬峰會以來，一直未能取得明顯進展。

印度是世界人口第二大國家，擁有近14億人口。歐盟將印度視為制衡中國崛起的關鍵盟友；中國從一個友善的貿易夥伴崛起，目前成為一個軍事日益強大的競爭對手。