受美股暴跌影響，台股加權指數25日跳空開低在16,912.30點，權王台積電（2330）開低在550元，壓抑指數向下，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）亦往下，金融股及航運股表現亦顯疲弱，僅剩下不占權值的生技、防疫、物流及遊戲，為早盤盤面上少數抗跌的族群，指數跌幅擴大，大跌270逾點。

受到企業財報表現差勁、聯準會準備積極升息引發疑慮衝擊，美國四大指數22日全面重挫，其中，道瓊工業平均指數大跌將近千點、是自2020年10年月來最大單日跌幅，費城半導體指數創11個月以來新低。

道瓊工業平均指數4月22日終場重挫2.82％（981.36點）、收33,811.40點，創3月15日以來收盤新低；周K線下跌1.86％，已連續第4周走低。

那斯達克指數重挫2.55％（335.36點）、收12,839.29點；周K線下跌3.83％，已連續第3周走低。

費城半導體指數重挫2.25％（68.91點）、收2,989.83點；周K線下跌1.27％。

統一投顧指出，俄烏情勢未見明朗，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，聯準會主席鮑爾重申5月將討論升息2碼，市場預期5、6、7月都可能升息2碼，美債殖利率攀升，壓抑科技股表現。

本周美股重量級科技股財報陸續登場，市場觀望氣氛濃厚，加上國際股市重挫，台股短、中期均線已呈空頭排列，建議謹慎操作，選股以防疫、航運、網通及HPC、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。