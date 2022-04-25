從事感情諮詢、施法夫妻和合、招桃花的「無染心靈企業社」黃姓負責人，發現競爭同業「明道齋工作室」斥資購買Google關鍵字廣告，刻意以手機、電腦程式密集點擊「明道齋」關鍵字廣告長達1年半，將「明道齋」廣告費用消耗完畢，不再顯示廣告，「明道齋」憤而提告。台北地檢署依妨害電腦使用罪起訴「無染心靈企業社」黃姓負責人。

起訴指出，黃男在台中市經營「無染心靈企業社」，與競爭同業、北市信義區「明道齋工作室」均從事感情諮詢、夫妻和合、招桃花等業務，黃男明知惡意在Google網站網頁點擊「明道齋工作室」關鍵字廣告，將增加「明道齋」關鍵字廣告成本。

黃男遂於2020年4月27日至2021年9月30日間，在台中市住處利用手機等電腦設備上網連結至Google網站伺服器，黃再以特別程式，多次密集點擊「明道齋」Google關鍵字廣告，致「明道齋」廣告因費用消耗完畢，不再顯示廣告。

事後「明道齋」因發現其購買Google關鍵字廣告，很快就不顯示，懷疑遭駭或網攻，報警處理，警方依據網路IP位址，查出是「無染心靈企業社」黃姓負責人所為，將黃送辦。

檢方調查後認為，黃男行為涉犯《刑法》無故以電腦程式干擾他人電腦設備罪，依法起訴。