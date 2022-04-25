新冠肺炎防疫期間，用藥安全更要注意！不論是否確診，萬一有感冒症狀時服用綜合感冒藥、退燒及止痛藥物時，務必注意成分說明。以「乙醯胺酚」(acetaminophen)來說，是許多感冒成藥的主要成分，市面上除粉末型、顆粒型、膠囊型或藥錠型外，還有糖漿。值得注意的是，這類感冒糖漿多半甜甜的像果汁，無害的感覺讓人很容易就多喝幾口，或是與其他感冒成藥併用，不知不覺就造成乙醯胺酚過量，對肝臟造成嚴重傷害。

財團法人藥害救濟基金會指出，乙醯胺酚是感冒糖漿的主要成分，這是一種常用的解熱鎮痛劑，可以緩解感冒造成的發燒、頭痛、喉嚨痛等症狀。

專家強調，乙醯胺酚在正常劑量使用下是安全的，但經過肝臟代謝後，還是會產生少量有毒的代謝物，因此成人每天最大劑量不能超過4000毫克，有慢性肝腎病的患者更要注意。

一旦服用過量，就可能造成肝臟損傷及肝細胞壞死，甚至演變成猛爆性肝炎、急性肝腎衰竭等，有致命的危險，嚴重時需要換肝才能活命。

●退燒止痛藥成分類似 不知不覺就過量

以市面上常見的感冒糖漿為例，一小瓶60CC，如果一次喝完，攝取的乙醯胺酚約為900毫克，相當於一次吃掉近乎2顆普拿疼。

更要注意的是，感冒糖漿為緩減多種感冒症狀，大多為複方。也就是說，成分中除了乙醯胺酚外，可能還包含緩解鼻塞流鼻水的抗組織胺、幫助提神及緩解頭痛的咖啡因、止咳的支氣管擴張劑，這些成分與其他劑型的綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥或解熱鎮痛藥等藥品，近乎相同甚至重複。

如果喝了感冒糖漿，再合併使用綜合感冒藥等藥物，恐會增加不良反應風險。因此若未經過醫師處方及醫囑，如果自行喝了感冒糖漿時，就不宜併用其他感冒藥、鎮咳祛痰藥或解熱鎮痛藥等，以免過量使用。

過量服用感冒糖漿恐致肝衰竭。（圖／財團法人藥害救濟基金會提供）

●成人感冒糖漿減量給兒童服用？專家：不建議

由於目前市面上傳出兒童專用的感冒糖漿有缺貨的狀況，藥害基金會也強調，一般市售感冒糖漿通常是成人劑量，成人身體的代謝功能與小孩不同，對成人來說安全的藥品卻不一定適合12歲以下的兒童，家長應避免自行縮減成人感冒糖漿份量後，逕行給兒童服用。

由於每款藥品所含乙醯胺酚成分不一，專家提醒，需以孩子體重每公斤不超過 10~15 毫克來審度，每次用藥需間隔 4~6 小時，若是過量恐出現急性肝臟中毒，務必當心。