南韓人氣YouTuber「李根大尉」（이근대위）過去曾是海軍特戰隊（UDT）成員，因經常在網路上分享作戰及軍事相關資訊，吸引超過76萬名粉絲追蹤，甚至還受邀登上節目擔任魔鬼教官而意外爆紅。但自從烏俄戰爭爆發後，李根大尉不顧南韓政府反對毅然決然投入戰事加入志願軍，而近期傳出有2名南韓志願軍戰死沙場，但始終未透露死者身分，讓外界引發聯想，而李根大尉的家人也出面回應了。

根據電視台JTBC的報導，南韓政府在22日晚間接獲大使館通報，表示有2名前往烏克蘭參戰的南韓公民不幸戰死沙場，但當局始終未透露死者的身分；烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）則透過社群媒體透露，無法就特定的戰死者公開身分，引發外界議論紛紛，不少人更開始擔心起李根大衛的現況。

南韓媒體隨後也與前往烏克蘭參戰的另外一名南韓公民J某取得聯繫，他除了向大眾報平安外，也透露消息傳出後他便立即聯繫李根大衛，確認雙方並未陣亡、彼此加油打氣，更強調兩人雖沒有同行，但依然保留聯繫的管道。另外，韓國媒體《體育京鄉》也於22日晚間11點左右聯繫到李根大衛的家屬，確認他「還活著且相當健康」才讓粉絲們鬆了一口氣。

事實上，李根大衛自從宣布前往烏克蘭參戰後，網路上便不時傳出他戰死沙場的消息，甚至還傳出他去當地只是為了拍片等荒謬的謠言，但最後都遭本人打臉，烏克蘭官方也曾出面替他澄清。