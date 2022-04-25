《科技》員工染疫 鴻海崑山兩廠停工 10:292022/04/25 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南華早報周一報導，蘋果主要供應商鴻海集團(2317)在崑山的兩座工廠已暫時停工，因廠內出現新的新冠確診病例。 報導指出，這兩座崑山廠自上周三（4月20日）起停工，所有員工都被要求留在宿舍。 崑山在19日才剛允許包括鴻海、日月光、神達、緯創在內等首批60家企業復工。 鴻海在崑山共設有4個製造園區，這兩座停工的工廠分別是位於崑山北部的電發和富弘。 蘋果和富士康尚未回應媒體置評請求。 昆山PCB供應鏈 申請拚復工 《半導體》京鼎昆山子公司停工 估影響4月產量3成 #崑山 #停工 #鴻海 #兩座 #員工染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》停工利空淡化 散熱廠回神 13:492022/04/21 財經 科睿唯安揭曉2022年度全球百大創新機構 台灣9機構入榜 10:522022/04/21 財經 崑山科大 建置12座類產線基地 04:102022/04/22 產業特刊 《鋼鐵股》甩外資4連賣 春源填息路順風 11:182022/04/21 財經 江蘇昆山再度延長封控 大批台資企業僅復工1天又停工 22:032022/04/22 兩岸 鴻海、富威簽綠電MOU 推永續零碳 04:102022/04/22 產業特刊 和碩3大廠停工 4月營收恐明顯下滑 04:102022/04/25 財經要聞 網企裁員一波波 小紅書傳砍兩成 04:102022/04/22 全球財經 雷科、臺慶科昆山廠 停工至27日 04:102022/04/25 證券．權證 《其他電子》鴻海進駐新北寶高園區 建3＋3產業研發基地 16:292022/04/22 財經 長三角台商：復工一夕數變 04:102022/04/23 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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