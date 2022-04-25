南華早報周一報導，蘋果主要供應商鴻海集團(2317)在崑山的兩座工廠已暫時停工，因廠內出現新的新冠確診病例。

報導指出，這兩座崑山廠自上周三（4月20日）起停工，所有員工都被要求留在宿舍。

崑山在19日才剛允許包括鴻海、日月光、神達、緯創在內等首批60家企業復工。

鴻海在崑山共設有4個製造園區，這兩座停工的工廠分別是位於崑山北部的電發和富弘。

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