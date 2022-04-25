快篩試劑供不應求，台南市南區大同路某藥局被網友發文指販售的快篩試劑，並非一般的家用快篩，而是需要由專業人員操作的病毒抗體快篩試劑，特別提醒民眾「不要傻傻買到根本不是家用型的快篩試劑」。市府衛生局昨天前往該藥局稽查時，現場並沒有發現網友所指的抗體快篩試劑，初步認定業者並無違規，但也予以口頭警告。

台南市長黃偉哲25日也認為，如同有人販售3劑接種證明一樣，販售假的快篩試劑是非常不可取。因為接種證明如果用假的話，去到外面可能會感染沒有接受完整疫苗的人，這是很不道德的；同樣的試劑是要篩檢出體內有沒有病毒，結果卻賣假的試劑，將影響防疫工作，我們會嚴格查察，並予以究辦。

有網友23日在PTT台南版發文說，因為找了很多家藥局都買不到快篩試劑，後來在南區大同路一家藥局的門口看到寫著有賣快篩試劑，於是趕緊進去買。不過，當下覺得有點怪怪的是，試劑不是一份一個包裝嗎？但藥局人員回說，「就是快篩試劑啦，只是這種是整批的」，還強調有衛福部核准字號。

發文的網友最後花了350元買了一份快篩試劑，還跟藥局索取使用說明書，但返家看了卻發現，這根本不是家用型快篩，說明書明指需要「取用離心處理後的血漿或血清檢驗」，且「需由專業人員操作」，品名則是病毒抗體快速檢測試劑，並非家用版的抗原試劑，因此特別發文提醒民眾應注意藥局有無魚目混珠。

衛生局表示，抗體快篩試劑是用來偵測體內的病毒抗體，以了解是否染疫，作為疫調使用，但因打疫苗後也會呈現陽性，如果沒有專業人員或儀器操作，恐將影響結果的判讀，因此市面上並沒有核准販售家用抗體快篩，如果有人提供，並不建議民眾使用。

衛生局還強調，目前衛福部核准的家用快篩試劑均屬抗原快篩試劑，民眾購買快篩試劑前，可至衛福部食品藥物管理署網站查詢合格產品名單。