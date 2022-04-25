台北市去年因疫情取消萬安演習，台北市長柯文哲25日表示，「今年不管有沒有疫情，萬安演習還是要真的演一遍」，沒有真的演過，不曉得效果怎樣，除非疫情太嚴重，不然現在不辦以後更沒有機會。

柯文哲赴市議會專案報告及備詢，他表示，戰爭第一波是空襲，為了萬安演習，先去盤點，目前北市防空洞、防空設施有2萬6795處，可以裝2106萬人，聽起來很奇怪，可是有問題，當中分公有、私有，問題是私有的平常也不能用，公有有1396處，可以裝632萬人，1396處的位置已放在台北市警政防空避難APP。

柯文哲指出，本來去年萬安演習想要拿出來演一遍，後來因為疫情沒有辦，「今年不管有沒有疫情，萬安演習還是要真的演一遍，老實講，沒有真的演過不曉得效果怎樣」，預期萬安演習把公有場域的防空洞實際演一遍，包括所有小學、國中、高中都要演一遍。

柯文哲也說，現在疫情變得很嚴重，預期未來幾個月疫情愈來愈嚴重，到底防空演習要怎麼辦，除非疫情太嚴重，不然現在不辦以後更沒有機會，希望今年萬安演習真的好好演一遍。