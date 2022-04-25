女星方文琳出道超過30年，接演過許多叫好叫座的戲劇作品，更在2005年以《魔蠍》拿下金鐘單元劇視后，精湛演技備受肯定，但事實上她當年是以偶像歌手身分入行，曾發行過9張專輯，昔日與裘海正、伊能靜等稱「飛鷹三姝」成員紅遍全台，陪伴許多5、6年級生走過青澀歲月，如今事隔30多年，方文琳在網路上澄清誤解，表示「飛鷹三姝」其實不是一個偶像團體。

當年方文琳有著清新甜美外型與溫柔嗓音，因此一出道就成了眾多男性粉絲心目中的偶像，是8、90年代知名的「擋泥板女神」，她當年參加歌唱比賽連闖十關脫穎而出，隨即被飛鷹唱片老闆、歌壇巨星劉文正簽下，在1986年被安排與裘海正、伊能靜等作為「飛鷹三姝」成員一起出道，發行了〈年輕的心〉單曲爆紅，隔年方文琳才推出個人專輯，一舉拿下當年金嗓獎「最受歡迎歌星獎」，人氣自此持續長紅。

近日有臉書粉專曬出「飛鷹三姝」舊照片，以「在80年代紅透半邊天的女子組合，解散後際遇大不同-飛鷹三姝」開啟討論，給眾人來了一記回憶殺，意外釣出方文琳本尊留言，解釋當年「飛鷹三姝」的實際情況。

方文琳留言解密：「我們真的不是團體，所以沒有什麼解散不解散」，解釋「飛鷹三姝」確實是公司給予媒體的一個稱謂，「那時已息影歌手劉文正一次帶著我們3位介紹讓大家認識，而且也只是在每一個人的專輯合唱一首歌曲而已」，強調她就是歌手「方文琳」，而不是飛鷹三姝團體，網友們聽了恍然大悟，紛紛留言「很多人不知道」、「以前我真的以為妳們三人是一個團體」、「飛鷹三姝雖不是團體，但你們合唱的歌曲都很有正能量」，也有人告白，方文琳在他心目中是最正的偶像歌手，後輩無人能及，「影壇若是林青霞，歌壇則是方文琳」。