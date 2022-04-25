在消息傳出法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在大選擊敗右派對手勒龐(Marine Le Pen)之後，周一早盤歐元小幅上揚。而市場和政治分析人士基本上已經預測到這一結果。

歐元兌美元匯率先升後跌，開盤上漲，來到1歐元兌1.0840美元；較上周五收盤價1.0807上漲0.12%，但上周已觸及兩年低點。歐元目前來小跌來到1.0784。

歐元兌英鎊則先上漲0.14%，來到84.22便士，早盤觸及近三周高點。隨後表現接近持平。

Carmignac投資團隊一成員Frederic Leroux說，馬克宏的明確勝利可能會讓市場放心，歐洲的動能將會持續。從短期來看，此次選舉的主要受益者可能是歐元。歐元在上周五兌美元匯率仍徘徊在近兩年來的最低水準。而市場目前主要的負面因素是可能贊成對俄羅斯實施石油禁運的迅速決定，將加劇歐洲通膨和經濟放緩壓力。

與全球大多數主要貨幣一樣，歐元也受到美國國債殖利率上升推動美元升值的影響。市場正在重新定位，迎接美聯準會激烈加息的計畫。

周一早盤，美元指數來到101.06點。