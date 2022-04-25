5月報稅季將登場！第一金(2892)旗下第一銀行今年推出震撼市場的18,888元超高回饋與12期零利率活動，同時鼓勵運用手機報稅，讓卡友省時省力享好康。

第一金日前法說，看好全年獲利，隨著市場對全球利率正常化的期待，殖利率彈升已加大客戶對財富管理的資產重配置需求，外幣計價產品將成潮流之一，以因應利率調升的商機，也將使財富管理商機湧現。此外，全球供應鍊轉型及缺工問題推動的放款需求，將持續至2022年。通膨升高與缺工問題加大客戶對資金的殷切需求，將進一步拉升業務動能，進出口暢旺亦帶動國內外幣融資需求，重啟國門與鬆綁商業與旅遊檢疫措施，可望帶動產業回復正軌運作。

第一銀行信用卡重金鎖定綜所稅大戶，不論是刷卡或使用台灣Pay綁定一銀卡，都可享一次付清免手續費，再依稅額級距加碼高額回饋，全卡友繳稅金額達50萬元(含)以上，最優回饋2,000元；另，持第一銀行綠色信用卡(GLORY+世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡)或理財貴賓戶，祭出免登錄最高直衝18,888元之回饋。

對於持台灣Pay綁定一銀卡繳納牌照稅、房屋稅，不限金額每筆回饋50元，綜所稅每筆回饋200元，且不僅能賺刷卡金，同時還可享分期零利率優惠。

持第一銀行綠色信用卡繳納牌照稅、房屋稅與綜所稅，單筆稅額滿3,000元，可享3、6、9或12期零利率，讓卡友分期輕鬆繳、資金靈活調配免煩惱。此外，第一銀行綠色信用卡於綠色消費通路(如：里仁、義美食品、馬可先生麵包坊、GoShare、WeMo、iRent、臺鐵、高鐵等)還可享最高30％刷卡金回饋，讓卡友報稅月也有購物樂趣。

第一銀行表示，卡友可善用信用卡繳稅，並依自身需求選擇最適合的方式，不僅能賺刷卡金，亦可分期零利率，著實減輕不少負擔。