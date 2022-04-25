在感情世界裡，難免會有緣分走到盡頭而分手的狀況，但失戀對有些人來說打擊是很大的，往往需要花上比別人多的時間才能走出上一段感情，甚至用盡一生都對前任念念不忘，那麼在12星座中，是哪些星座用情至深，在分手後沒辦法在短時間走出失戀陰影，下面就讓我們來揭曉吧！

#天秤座

天秤無法接受被對方甩，會苦苦糾纏。(圖/觸mii)

天秤是顏質超高的星座之一，不僅男的帥女的美，他們也是情場高手，不過天秤對於感情太過於自信，總以為自己能夠掌握愛情的方向，只要他們的激情褪去之後隨時都可以瀟灑離開，很多時候都把感情當作兒戲，因此一旦被對方甩了，他們會想不通為什麼會被甩，而苦苦糾纏對方，想盡力挽回一切，也不願意展開下一段戀情，即便情勢所迫接受新的戀情，他們心中那道傷痕也會影響之後自己的戀愛態度。

#金牛座

金牛愛鑽牛角尖，分手後會陷入深深的自責。(圖/觸mii)

金牛外表冷漠，一副拒人於千里之外的樣子，但其實很長情，冷漠的外表只是他們用來偽裝自己，害怕被他人傷害。金牛個性固執，比較愛鑽牛角尖，分手後會陷入深深的自責，反覆思考是不是自己的錯，然而也不會馬上開始新的戀情，反而會在腦海中慢慢回放過去的點滴，想方設法找到對方還愛著自己的殘存記憶，正是這種自欺欺人的想法讓他們深陷過去無法自拔。

#巨蟹座

巨蟹非常重感情，分手讓他們深受打擊。(圖/觸mii)

巨蟹座是個特別重感情的人，對愛情是很謹慎的，不會輕易敞開心扉，因此一旦愛上某個人，就會很難移情別戀，所以面對分手，往往會給巨蟹很大的打擊。巨蟹生性敏感細膩，失戀會讓他們難以走出情傷，加上他們又是念舊、重感情的人，即便分手了，他也會睹物思人，懷念和對方在一起的美好時光，從而每日鬱鬱寡歡甚至會對愛情產生消極情緒。