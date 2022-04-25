去年因疫情停辦，今年和泰集團再次結合旗下關係企業與各地經銷商，於 4月24日上午舉辦「2022和泰集團淨灘減塑全台總動員」活動，全台所有臨海縣市、總計16處均有淨灘活動的場次，為了延伸活動效益，淨灘活動當日每參與1人，和泰集團就捐贈50元作為環保教育公益基金，當日全台以1萬1431人，捐贈總額為57萬1550元，和泰集團現場加碼至58萬元，捐贈予台灣咾咕嶼協會，作為後續國小孩童的減塑、環保教育經費。

雖然近期的疫情有攀升之勢，但遵循衛福部「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標方向，「2022和泰集團淨灘減塑全台總動員」在備妥相關防疫措施下，歡迎全民共襄盛舉。自從活動報名正式公開後，各地熱血民眾便持續不斷踴躍報名，總計集團員工、眷屬、在地民眾、公單位、及NGO（非政府組織，Non-Governmental Organization）等共1萬1431人報名，充分展現出對於環境的熱愛。

全台16處海灘共清理出1萬3633kg垃圾，此次淨灘成果總量較2020年更多，顯示海洋生態面臨人類廢棄物污染的威脅日趨嚴重，我們需更努力將減塑行為落實於日常生活中，以自身出發，帶動週遭，進而提升環保影響力。

和泰集團長期貢獻於台灣社會並善盡企業責任。在環境保護的議題上，不僅致力於提供環境友善與節能的商品及服務，亦在降低塑膠汙染上有著顯著的作為。例如：集團所屬的TOYOTA、LEXUS及HINO品牌的經銷據點已停止提供塑膠瓶裝水，預計一年可減少250萬個塑膠瓶的產生。在車輛保修中所需要的潤滑機油，傳統上皆使用塑膠瓶為主要容器，不可避免地造成環境的危害，因此早在2003年導入中央給油系統，利用此系統來取代塑膠瓶的使用。累計至2021年底，已大幅減少使用逾6,000萬個塑膠機油瓶；若將這些塑膠機油瓶疊起來，可繞行台灣海岸線12圈。以上作為皆體現和泰集團從源頭減塑的決心。

此外，在減碳作為上，自2017年起「TOYOTA一車一樹」活動，已於全台種植57.5萬棵樹，累計減碳1.4萬噸。2018年起和泰集團導入再生能源太陽能案場，截至2021年底已有50處，累計減碳量達約1.6萬噸，相當於41.1座大安森林公園（389噸/年）年抵碳量。