資深媒體人周玉蔻21日宣稱確診後，今（25日）發文稱檢體遭汙染，自己實際上沒有確診，並稱這是經醫師到家中採檢後證實為陰性。對於醫師此一「到宅服務」周玉蔻，引爆許多網友批評，認為這就是特權！

周玉蔻今（25日）早在臉書發文，首先稱自己昨天經北市萬芳醫院醫師PCR檢測，結果依然為陰性，她也聲稱有足夠證據證明當初自己的檢體遭受汙染。對此，當初幫周進行PCR篩檢的新北市聯合醫院，其院長項正川隨即回應指新北採減量最大，但儀器絕對沒問題，當初驗出陽性就是陽性，（CT值高）可能是陽性尾巴，經過幾天驗不出來變陰性是合理範圍；他強調「陽就是陽！」，新北實驗是品質沒問題，周玉蔻的檢體有經兩次確認，「在目前法規內都是陽性！」。

此外，針對萬芳醫院醫生到周玉蔻家中為其採檢一事，外界質疑周有特權、否則怎能享有醫生到宅採檢的待遇？萬芳醫院雖已回應「醫生個人行為，院方將進行內部調查」，但憤怒的網友們仍到《中時新聞網》等相關報導留言區批評周玉蔻，「為什麼可有這種持權去她家做檢查？」、「顏色對了就耍特權？」、「這就是綠能，老百姓不能」。