今年的世界衛生大會(WHA)，預計在5月22日至28日進行，我國迄今仍未收到邀請函，民進黨表示，美、日都支持台灣以觀察員參加WHA，支持台灣的聲音不斷。外交部與衛生福利部，正持續展開相關的推案籌備工作，將與友邦與理念相近國家密切溝通協調，凝聚最大的國際共識與支持。

民進黨在臉書表示，今年的WHA世界衛生大會，預定在5月22日至28日進行，時至今日，支持台灣的聲音不斷。美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）今年4月8日曾向WHO幹事長譚德塞當面呼籲，應接納台灣以觀察員身分參與WHA。

此外，日本岸田內閣上任後，外務大臣林芳正提出首份《外交青書》(外交藍皮書)，表明支持台灣以觀察員的身分加入WHA；世界醫師會(WMA)去年10月通過「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）及相關機制」決議文修正案。

在今年1月的WHO執行委員會上，許多友邦、理念相近國家都以發言、提交書面聲明等管道，表達支持台灣的立場。2月英國澳洲峰會與3月丹麥國會，都支持台灣獲得WHA觀察員身分。

民進黨強調，外交部與衛生福利部正持續展開相關的推案籌備工作，將與友邦與理念相近國家密切溝通協調，凝聚最大的國際共識與支持。「感謝民主好友相繼發聲，我們將繼續努力，共同為全球的和平穩定與健康繁榮，做出更多貢獻」。