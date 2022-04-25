技職雙語老師與學生進行雙語服飾製作課程示範，教育局長張明文（右2）也充當學生聽課跟做。（陳慰慈攝）

新北市教育局今成立全國首創「技職雙語教師諮詢輔導團」，教育局長張明文頒贈錦旗給創團召集人樟樹國際實中校長陳浩然，與6位專業群科教師組成技職雙語輔導師資陣容，到各校教學觀摩，輔導經培訓的專業群科老師如何教授雙語能力，並發布技職雙語教案電子書，協助各校推動雙語教育，促進技職教育國際化。

教育局技職教育科長江彥廷表示，新北市與台灣師範大學自2020年開始合作開設技高雙語師資學分班，老師需經108小時的培訓，2020、2021年已培育55名技職雙語師資；今年將開3梯次培育達百名技職雙語師資，並更進一步成立首創技職雙語教師諮詢輔導團，將技職雙語學分班教案成果匯集成全國首部技職雙語教案電子書，置放於樟樹國際實中官方網站，開放提供全國教學現場技高教師運用。

江彥廷說，目前技職雙語教師諮詢輔導團有1位召集校長，而其他6位團員為專業群科教師，未來將輔導各校技職老師如何在校園進行雙語英文教學，幫助孩子未來的升學，技職教育分為15職群，每個職群專業不同，希望未來各群科領域都有專業的雙語老師。

創團團長樟樹國際實中陳浩然校長表示，為增加技職學生國際學習力跟國際移動力，與培養技職雙語能力，將透過雙語教師諮輔團員研發教案及分享，透過動手做的學習，落實以英語為溝通媒介教學，比如使用工具、材料以及操作的步驟，用雙語教學更能讓技職學生體會語言，是生活化的、是用來溝通的，而不是考試工具。

樟樹國際實中流行服飾科一年級同學林研如表示，學校雙語課程結合學科專業英文詞彙，不但能學習專業知識能力，更藉由操作實作過程學習專業英文單字，在輕鬆愉快氛圍下學習，除專業英文外，也與所學過一般英文單字結合，提升自身英語力。

張明文說，新北巿技職雙語教育以動手做學英文為核心，推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫，讓技職生同時具備專業技能與專業英文，培育接軌國際的技職人才，成為具有國際競爭力的世界人才。