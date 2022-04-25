星宇航空今（25）日宣布啟動2022首波客艙組員招募計畫，又分有經驗者及無經驗者職缺，有經驗者須於國際線航空公司任職客艙組員2年以上。即日起可投遞履歷，最快今年第3季報告。

星宇航空表示本年度起機隊大幅擴張，並將持續增加航班及開闢新航線，為配合不斷成長的運能需求，今起招募客艙組員。即日起可至星宇航空招募網站 (https：／／careers.jx-starlux.com／)了解詳細職缺內容及報考程序，並向104人力銀行網站(104.com.tw)投遞履歷。

星宇航空執行長翟健華表示，本次是今年首度招募客艙組員，過去2年因疫情影響交機及徵才時程，但星宇規劃拓展航線從未停下腳步。

此次招募計畫採長期徵才，同時釋出具客艙組員經驗及無經驗者職缺，有經驗者須於國際線航空公司任職客艙組員2年以上。應徵者男女不拘，需是中華民國國籍，並擁有大專以上學歷及合格英文檢定。

具客艙組員經驗者5月上旬開始甄試，英文視訊面試通過者可參加現場甄試及體格檢查，預計今年第3季起分批報到。無經驗者5月下旬開始甄試，應徵者須備齊指定文件於現場審核及面試、筆試、體格檢查，預計第4季起分批報到。

星宇航空將視公司營運計畫調整甄試及報到期程或關閉職缺；錄取者報到後，安排於星宇航空運籌中心地面訓練及機上實習。