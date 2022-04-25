阿里雲和VMware宣佈推出新一代阿里雲VMware服務。阿里雲VMware服務是VMware與阿里雲聯合開發的公有雲服務，全力加速中國企業雲端轉型，以更低的成本和風險協助數位化創新。

阿里雲VMware服務能夠支援中國企業在本地環境和阿里雲之間，大規模無縫遷移工作負載，並加速現代化應用部署。這一服務由阿里雲負責運營，阿里雲是阿里巴巴集團旗下的數字技術與智能骨幹業務。阿里雲VMware服務充分利用了VMware Cloud的全棧優勢，原生運行在阿里雲先進的基礎架構上，最大限度地提高性能、可用性、安全性和工作負載密度。客戶可以使用一致的VMware Cloud平台，支援將工作負載透過vMotion遷移到阿里雲VMware服務且無中斷。

VMware資深副總裁暨雲端基礎架構業務部總經理Mark Lohmeyer表示，當今的經濟由應用驅動，越來越多的中國企業正採用混合雲模型加速數位化轉型。阿里雲VMware服務協助客戶更快實現現代化的應用和基礎架構部署及高效營運，帶來顯著的經濟效益並且降低風險。

阿里巴巴集團副總裁陳麗娟表示，阿里雲VMware服務協助傳統業務無縫遷移上雲，降低運維成本和遷移成本。同時幫助企業更快使用雲上前沿技術，進一步促進企業數位化轉型，讓運算觸手可得。