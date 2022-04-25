全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate許下承諾，將於2030年前100％使用再生能源驅動全球事業，並在2040年前達成碳中和的目標。Seagate發表第16份全球公民年度報告（GCAR），也一同公布其與環境永續性相關的各項目標。奠基於我們的科學基礎減量目標，不斷擴大行動範圍，致力實現我們對永續資料領域和環境保護的承諾。

Seagate業務永續發展暨轉型資深副總裁Joan Motsinger表示，正直、誠信為Seagate的核心價值，此也促使我們針對氣候變遷採取具有實質意義且可量化的行動。今天我們公開發表我們的承諾，無論是自身營運、電力來源、或是我們的供應商和客戶，我們都在努力朝這些里程碑邁進。

Seagate的承諾範圍涵蓋《溫室氣體盤查議定書與報告標準》（The Greenhouse Gas Protocol and Reporting Standard） 所訂定的範疇 1、2、3 和溫室氣體（GHG）排放量，以求實現環境永續性目標。

Seagate永續性部門資深總監Balan Shanmuganathan表示，Seagate與業界同行及全球關係人士，必須正視材料耗用、電力水資源過度使用及廢棄物所帶來的危害。因此我們也勇敢公開發表承諾，保證積極減少特定溫室氣體的排放量，以達成碳中和的目標。

除了設立環境永續長期目標之外，該公司也發表了2021財年（2020年7月至2021年6月）全球公民權報告。該報告全面介紹該公司對於排放量減少目標、產品管理、人才培養、多元目標、勞動標準、公平交易、供應鏈等項目的年度進展。