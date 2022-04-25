黃珊珊曝「3＋4」規範 後4天每日快篩陰可外出工作

行政院長蘇貞昌昨拍板定案將居家隔離縮短為「3＋4」，3天居家隔離，4天快篩陰性可出門。台北市副市長黃珊珊稍早與衛福部長陳時中開會，接著趕赴北市議會備詢，她透露，4天叫自主防疫，將每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，外出全程配戴口罩。

台北市議員王鴻薇於議會質詢表示，指揮中心準備3＋4，隔離三天，四天自主健康管理，但是防疫指揮中心很籠統，說不能參加大型活動、不能到餐廳用餐，以市長、副市長又可能被隔離，假使適用這樣的規定，這4天可不可以主持記者會 、接受訪問？柯表示，線上的當然可以。

王鴻薇又指，在民間遶境跟演唱會等是大型活動，但北市是商業城市，如商品發表會可不可以參加、主持？老師可不可以上課？選手可不可以參賽？導遊可不可以帶團，這都是他的日常工作，可不可以做？

柯文哲表示，重點不是口號、要內容，今天早上開會，他就講過執行上要講清楚。

黃珊珊說明，剛剛才跟衛福部長陳時中開完會，這4天叫自主防疫，每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，外出全程配戴口罩，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會，及前往擁擠場所及不特定對象接觸，所以可以上班，但要戴著口罩。