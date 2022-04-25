瑞昱(2379)法說會後，7家外資紛紛對其出具最新研究報告，其中有4家調降目標價、3家則維持原先目標價，外資多點出其商用、網路升級商機持續強勁，但庫存、PC市場減緩、烏俄戰爭以及大陸封城等為潛在風險。

美系外資表示，瑞昱法說會對2022年前景依舊持樂觀態度，儘管近期消費類PC市場疲軟，但瑞昱並未看到客戶削減訂單或被要求延遲發貨，總體而言，目前需求前景依然穩健，且商用需求持續彌補消費市場減緩的衝擊。展望第二季，瑞昱也看好WiFi、交換器、乙太網路的升級將持續支撐營運動能，維持瑞昱中立評等、目標價454元。

另一家美系外資認為，消費性市場自去年第四季開始疲軟至今，因此，瑞昱不斷調整價格以消化庫存，此外，晶圓供應成本擴張和員工成長的費用也可能會阻止瑞昱有效地降低其營業費用比率，故將瑞昱評等由加碼降到中立、目標價由590元調降到440元。

最後一家美系外資則表示，瑞昱第一季每股收益超乎預期，但庫存天數仍然很高，毛利率下降至52.2%，瑞昱表示為正常波動。展望第二季，儘管消費性市場恐持續疲軟，但瑞昱持續看好商用市場以及網路升級商機，惟面對較高的營運成本以及高庫存仍然是一個問題，故將瑞昱目標價由505元降到450元，評等中立。

歐系外資表示，瑞昱第一季財報表現符合預期，預計第二季商用、網路升級將抵銷消費市場的疲軟衝擊，利潤率將表持穩定，故維持瑞昱目標價450元、評等中立。

日系外資表示，瑞昱第一季營運表現強勁，主要是來自於強勁網絡和通信升級以及商用市場需求，抵銷疲軟的消費市場，預計該趨勢將持續到第二季，因此，預計瑞昱第二季營收將呈現個位數季成長，且網路升級商機也將繼續，惟庫存和全球通膨仍是潛在風險，故將瑞昱目標價由600元下修到460元、重申優於大盤評等。

另一家日系外資表示，儘管市場對PC需求疲軟的擔憂升溫，但瑞昱在法說會中對未來依舊釋出樂觀訊息，故預計瑞昱第二季營收將再創高、呈現個位數季增，毛利率也會落在約52%水準，另外，瑞昱認為目前客戶端訂單並無變化，只是俄烏戰爭、大陸封城仍是值得關注的主要風險，維持瑞昱目標價600元、重申評等買進。

亞系外資表示，雖持續看好瑞昱將受益於Wifi-6/6E升級趨勢，以及商用PC、路由器和網絡應用的穩定需求，但仍憂心其占比35%的PC相關產品銷售的下降趨勢，因此，調降瑞昱PC相關產品在2023年的營收預測(如音頻編解碼器、Type-C、SSD控制器)，但仍然將WiFi視為2023~2024年的增長動力；總體而言，調降瑞昱2022年、2023年每股收益預測4%、6%，將瑞昱目標價由600元下調至430元，評級從買入下調至優於大盤。