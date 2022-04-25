近幾年北市大內科、南港以及北士科等三大產業聚落廠辦買氣熱絡，甚至不斷出現購置整棟、半棟、好幾樓層的交易資訊，而在全棟廠辦現貨釋出稀少下，興建中、尚未完工的預售廠辦案的價格也因此跟著水漲船高。

過去十年內湖科技園區的大型交易，可以發現全棟交易的交價金額幾乎呈現逐年上漲緩步推升的現象。這十年來大內科廠辦交熱絡，買家不乏金融保險業、科技業，甚至傳產業，讓大內科廠辦單價一路從4字頭衝上7字頭，甚至非核心區域也站上6字頭。

高力國際董事總經理劉學龍指出，過去十年內科園區全棟交易的交價金額幾乎呈現逐年緩步推升的。如西湖段的飛雁總部大樓在2010年以全棟35.6億、單價每坪約50萬向華固建設購入，直至2017年中華郵政則以64.2億元買下「長虹新世紀企業總部」，單價已來到約每坪71萬。文德段則有昆盈企業2014年向皇鼎建設購入「文德科技大樓(後更名微米科技大樓)」，當時每坪單價約50萬元，2021年聯發科斥資32.6億元向遠傳購買「速博大樓」成交單價更已趨近70萬元水準。

整棟辦公樓供給相對較多的舊宗段交易更為熱絡，價格從每坪約40萬元，到2020年萬海集團以37.7億向長虹建設買下「長虹新世代」二棟大樓，平均每坪單價已來到50萬元，而今年2月永豐何家買下「台北影業大樓」，每坪單價更衝上55萬元。緊鄰的五期重劃區，亦從每坪約40萬元起漲，近期成交如2021年三商美邦以34億購置「華固智富中心」、每坪單價已達約63萬元，而今年4月領航家砸30.68億買進「長虹豐匯商業科技大樓」，每坪單價更達68萬元。

高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠指出，自美中貿易戰以來，產業擴張的自用需求帶旺廠辦、廠房交易熱潮，在有產業支撐的區域如桃園、新竹、台中、台南尤其明顯，在雙北幾個重要產業聚落如台北市的內湖、南港、北士科及新北市的新莊、五股都因為產業回流需求帶動，近三年廠辦買氣相當活躍。然而，在過去幾年的辦公室交易熱潮，也造成開發商、投資人搶建辦公樓的風潮，根據高力國際統計，從建照資料及預計完工年的調查顯示，台北市正醞釀未來五年逾80萬坪的新增辦公室供給，以南港近42萬坪最多，辦公室空置率攀升壓力將無可避免，屆時廠辦大樓的漲勢是否得以延續則有待觀察。