民進黨選對會24日建議，新竹市長人選因選情特殊考量，將由初選改為徵召，並將於27日提交中執會同意，對此，新竹市長林智堅25日表示支持、認同，對於黨中央不放棄勸進的人選、行政院發言人羅秉成，林智堅更是認為羅絕對是1個非常好的人選。

林智堅表示，在大新竹議題發酵後，大家都看見新竹在國家戰略產業上的重要性，他和選對會成員、民進黨總召柯建銘都支持、認同新竹市的提名辦法比照直轄市改由徵召，來找到最好人選。

針對已表態將參加黨內初選的行政院顧問、前市議員鄭宏輝日前接受電台專訪時曾經提到，新竹市長林智堅對於新竹市長的人選，「心裡有別人？」，林智堅曾是表示，他心裡沒有自己期待的人，他心裡想的是市民期待的人選，是1個會贏的人。

而據了解，民進黨中央至目前仍未放棄勸進行政院政務委員、發言人羅秉成參選新竹市長，對此，林智堅指出，選對會把初選改為徵召，就是為了對於未來人選上有更大彈性，羅秉成是新竹過去長期執業律師，他和新竹非常熟悉，不管地方事務或是法扶工作的投入，他覺得羅政委絕對是1個非常好的人選。