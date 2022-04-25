疫情升溫，深坑聖慈山慈誠寺藉由「護國祈安息災禳瘟聯合祝聖浴佛法華盛會3年圓滿大典」，除在法會祈求疫情早日退散、人民平安健康外，並捐贈新北市愛心大平台防疫基金及急難救助金等共20萬元，以及一批民生物資，新北市社會局長張錦麗代表受贈，感謝聖慈山慈誠寺師父及信眾的愛心。

24日起，聖慈山慈誠寺舉行法會3年圓滿大典，張錦麗代表市長侯友宜上山致謝，常源方丈再度和信眾獻出愛心，由副主委吳佳宴代表捐贈防疫基金10萬元、三重社福中心急難救助金5萬元、深坑區公所3萬元、消防局2萬元，合計20萬元；另200份民生物資，將提供給三重社福中心補充受疫情影響的弱勢家庭所需。

常源方丈表示，鑒於疫情擴散，配合政府防疫政策，取消平安餐會，並縮減信眾參加人數，但信眾參予法會供奉的物資不減，全部捐給市府，以幫助受疫情影響的弱勢家庭。

張錦麗表示，近期疫情升溫，新北市由於人口和幅員最多最廣，因此確診個案也是全國最高；但相對的也激發宗教界、企業界或團體的愛心，新北市好日子愛心大平台成立防疫基金，會將各界的愛心納入防疫專款專用，以協助防疫推動，確保市民安康。