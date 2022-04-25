大陸知名女星范冰冰2018年因陷入陰陽合約逃稅案，被大陸官方列為劣跡藝人，重挫女神形象，她也因此在大陸演藝圈中遭到封殺。但即使如此，范冰冰仍積極找尋各種復出的管道，日前除了受邀前往南韓客串韓劇《Insider》而掀起話題外，近日她又在網路上曬出一段影片，引起網友關注。

范冰冰雖因逃漏稅風波遭到大陸官方徹底封殺，演藝事業也跌入谷底，但她仍靠著自創美妝保養品牌「FanBeauty」翻身，2月底還被南韓民眾及媒體拍到她現身南韓街頭、打扮樸素的身影，希望透過客串韓劇重拾演技及演藝事業，卻遭到大批大陸網友的攻擊。

不過范冰冰似乎絲毫不在意，除了持續透過小紅書、微博拍攝影片分享美妝保養及美照外，近日她還透過工作室發文表示「get新技能」，而影片中只見她穿著一件灰色針織衫搭配牛仔褲，緩慢的騎著重機，一旁的工作人員則是不斷伸手保護她，深怕她重心不穩摔車受傷。

隨後，范冰冰換上一身勁裝再度上陣，展現帥氣的英姿，而不少網友則是猜測她疑似又接下海外新電影，並為了新作品做準備，紛紛留言「是拍戲需要嗎？」、「工作人員：可別摔了臉」、「姊除了數學學啥都快」、「我猜跟一個新電影有關」、「要代言摩托車嗎？」、「這個女人怎能不愛」、「有點帥」、「騎摩托車的女生超帥」意外引發網友熱烈討論。但對於網友的猜測，范冰冰及相關工作人員則沒有多加回應。