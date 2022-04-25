公視華視接連出包，造成公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙請辭，文化部長李永得日前稱公廣集團董監事遲遲未能改選，才導致經營團隊不穩定，今出席教育文化委員會報告時強調，預計5月中會開啟董監事改選審查程序。

民進黨立委林宜瑾指出，公廣集團董事會改選已延宕943天，相當荒謬，也因此沒有辦法給予公廣集團穩定的工作環境，董事會到底何時能改組。

李永得指出，其實他兩年前接任文化部長以來，對公廣集團董監事改組，曾經拜訪過3位國民黨黨團總召、1位國民黨主席，所有在野黨黨團召集人也都拜訪過，希望能夠尋找出一個快速解決的方法，後來發現進度有限，所以啟動修法。

李永得表示，公視法修法其實已經到行政院，也審查通過，但院會還沒通過，院會沒通過原因，院會還是希望在野黨共同討論是不是有更好的方法，不要用決戰方法來做。

李永得強調，非常感謝最近會有很大的進度，大家取得共識會重啟董監事改選程序，現在也在徵詢審查委員最方便出席時間，預計五月中旬就可以開審查委員會程序。

外傳中華文化總會副會長江春男要接公廣董事長、台灣蘋果日報前社長陳裕鑫接華視總經理，李永得表示，完全沒有這回事，因為公共電視的董事必須經過文化部、行政院提名之後，再經過審查委員會通過後才具備董事資格，接著才能擔任董事長。