上周五美股重挫、周一亞洲主要股市大跌，以及投資人觀望本周公布的主要企業財報，南韓KOSPI指數目前下挫1.37%，報2,667.56點，創下4月12日以來的盤中新低。
上周五美股三大指數均大跌逾2.5%，周一香港股市和中國股市早盤均跌近3%，日經指數亦跌近2%。聯準會將大舉升息的立場越來越明確，以及中國疫情升高，使全球經濟前景蒙上陰影。
分析師表示，在原材料價格飆漲恐壓縮利潤的擔憂籠罩下，投資人亦將密切關注南韓主要企業即將發布的財報和今年展望。
南韓央行將在周二發布第一季國內生產毛額（GDP）數據。由於防疫限制措施削弱消費力道，韓國首季經濟料將大幅放緩。
重量級個股方面，三星電子跌0.75%，SK海力士跌1.81%，電池大廠LG Energy Solution跌0.57%。
外資淨賣超韓股1595億韓元。
韓元目前跌0.49%，報1,245.2兌一美元，此前一度觸及2020年3月24日來新低。
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