萬芳醫院到府替周玉蔻採檢是特權？ 柯文哲：跟北市府無關

名嘴周玉蔻在臉書自爆北市萬芳醫院人員到家採檢，市議員汪志冰炮轟特權，市長柯文哲25日回應，跟北市府無關，北市衛生局長黃世傑也說，正常程序不是這樣，應該搭防疫計程車到大佳河濱公園採檢，但因為防疫計程車也不夠，周玉蔻主動找萬芳醫院且聯絡好了，衛生局才勉予同意。

柯文哲今赴議會專案報告，汪志冰指出，北市現在每天新增1000多人確診，馬上會倍數成長，柯文哲甚至預言將來日增5萬例會持續100天，醫療、醫護能量非常嚴峻，竟發生萬芳醫院主任特別為周玉蔻到府採檢，這不叫特權什麼叫特權。

議員鍾沛君質疑，衛生局說長期臥床、失智等外出不便的居家隔離者才能提出需求申請，但周玉蔻明顯不符合到府採檢標準，議員王鴻薇也痛批周玉蔻在台北市特權PCR，是對基層人員最大羞辱。

對此，柯文哲回應，正常程序應該派防疫計程車到大佳河濱公園採檢，周玉蔻的行為與北市無關，她自行找萬芳醫院，黃世傑也說，衛生局接獲通知時，因為防疫計程車也不夠，且已經聯絡好，所以勉予同意，他強調，除非有特殊狀況，正常程序不是這樣。

此外，周玉蔻稱在新北市採檢是陽性，在北市採檢確是陰性，認為檢體在新北市遭感染，柯文哲說，檢查沒有百分之百，病例要看過才有辦法判斷，抽血清測抗體比較清楚。