對於靈異話題有人屬於避之不談，但有一派對此充滿好奇或成為炒熱場合話題，日前曾國城在《一袋女王》節目透露10多年前自己的靈異經歷，令現場女性嘉賓聽到驚嚇呼叫。

曾國城近日在《一袋女王》節目上說起事發距今已有十多年的事，當時他從朋友口中聽聞這位19歲的小女孩「看得到」，而曾國城認識一位通靈師父，便在朋友請託下接送這位名叫小慧的少女去見師父，而曾國城與少女便約在台北信義區莊敬路往世貿大樓方向，車停靠路邊等待小慧，而小慧過馬路後不選擇離自己較近的左邊車門上車，反而是繞過車輛後方選擇從右邊車門上車。

對此，曾國城起初還在心裏暗喜小慧很有禮貌，「以為她是怕開車門影響到後方的安全，還想說這人不僅年輕還懂規矩。」在車子行進時便閒聊詢問小慧，「聽說都有東西跟著我？」沒想到卻是她略帶冰冷的回答，「有啊，不然我幹嘛從右邊上車？」讓現場的來賓一陣驚呼，曾國城也回憶補充，後來小慧還順勢往曾國城正後方空座位一看，用安撫的語氣說，「不過你放心，祂不會害你，祂會幫你。」雖然小慧說「祂」會幫忙，但讓曾國城內心一陣毛骨悚然「有靈異物體在我駕駛座後面」。

曾國城心想「這是到底什麼緣分，祂會幫我？」他也直呼，這簡直就像碰到「聶小倩」。隨後，主持人巴鈺詢問，「你這樣一個人開車會不會毛毛的？」曾國城幽默回，「你知道你不是一個人開車的話，你也就不會太孤單了啊。」一席話，讓在場來賓笑翻。