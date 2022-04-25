法國總統大選第2輪投票顯示，現任馬克宏（Emmanuel Macron）可望以58.2%得票擊敗極右翼宿敵雷朋，歐洲各國大鬆一口氣。分析認為俄烏戰爭蓋過內政，著實幫馬克宏一把。

「紐約時報」報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）推文：「我們將能攜手推動法國與歐洲前進。」歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也推文「我們又能再多仰仗法國5年。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，馬克宏的連任是對歐洲的信任投票；馬克宏辦公室晚間表示蕭茲已來電致賀，「是馬克宏接到的第一通祝賀電話，象徵德法友誼」。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也歡迎馬克宏勝選，認為這證明法國人想要一個「自由、壯大和自主的歐盟」。

法國第2輪投票前，歐洲各國領袖罕見齊聲示警，擔憂極右翼的雷朋（Marine Le Pen）當選。德國、葡萄牙、西班牙政界領袖上週難得共同在法國「世界報」（Le Monde）投書，要法國選民對雷朋說不。

英國廣播公司（BBC）指出，隨俄羅斯入侵烏克蘭戰事升溫，法國的新聞與社媒焦點瞬間從競選新聞轉向，一個月前一些對候選人至關重要的國內議題馬上變得無足輕重，電動車價格等早被對戰事與世局的憂心取代。

於此同時，馬克宏則在國際舞台揮灑。縱然他與俄國總統蒲亭的會談無助改變俄烏緊張，卻做到法國人希望自家總統該做的－未到最後關頭絕不放棄和平。

「華盛頓郵報」也認為，俄烏戰爭無疑影響法國大選至鉅，既凸顯馬克宏世界領袖形象，也難得讓尋求連任者可不陷入選舉泥淖。

戰爭也迫使極右翼候選人在關於俄羅斯和移民議題上左支右絀；雷朋過去與蒲亭走得近讓她陷入難題，其他人則需費力解釋自己不會成為法國的蒲亭。

但馬克宏雖以相當的差距擊敗對手連任，終將要面對國內諸多棘手難題。很多法國選民不滿城鎮生機逐漸枯萎、工廠出走中國，也覺得馬克宏沒法「接地氣」。

總部位於布魯塞爾的「卡內基歐洲」（Carnegie Europe）是美國智庫「卡內基國際和平研究所」的分支，所長巴爾福（Rosa Balfour）說：「只要形成的根源未處理，民粹浪潮就不會因拜登或馬克宏勝選而消褪；馬克宏是贏了，但投給民粹、親俄、反歐的沉默法國選民卻越來越多。」（譯者：陳亦偉）1110425