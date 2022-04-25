好市多牛奶是許多民眾必買的品項，尤其自有品牌便宜又大罐CP值超高，但近日有消費者發現，科克蘭鮮乳竟大漲17%，從2瓶229元漲到269元，超高漲幅讓不少人直呼「比外面賣的還貴」、「一瓶134元？那何必來這買」。

一名網友昨天（24日）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示牛奶漲價了，2瓶1.89公升的科克蘭鮮乳從原本的229元一口氣漲了40元，變成269元，漲幅高達17%，讓網友看了驚呼漲太多，已經失去便宜的優勢，紛紛留言：「這樣就不買了，一次漲40也太多了吧」、「不如買一般鮮奶」、「以前219元，漲到229元好像不到兩年？」、「漲很大」、「沒比別人便宜了」、「最早以前200有找，後來219漲到229，再從229漲到269，回不去的物價」、「和國產品牌一樣的價格，幹嘛繳會費？」

好市多自有品牌科克蘭鮮乳大漲17%，讓網友驚呼漲很大。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

還有人表示，「不止鮮奶 其他都漲」、「錯了，義美鮮乳也齊漲至269元，原先兩瓶255元」、「好市多東西一直在漲，可樂雪碧 3個月內漲2次」，更有人酸說「漲價後就出現大量的牛奶了，要漲價前是連個影子都看不到」。

對此，好市多證實自有品牌科克蘭鮮乳漲價，因為進口及航運費用持續上升，為反映成本所以調高價格，目前售價是2瓶269元。