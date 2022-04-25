近期多位聯準會（Fed）官員先後釋出加速緊縮意向，Fed主席鮑爾在國際貨幣基金（IMF）會議上表示，目前美國通膨率大約是Fed目標2％的3倍，支持進一步積極收緊政策抑制通膨，包括5月會議升息2碼（1碼是0.25個百分點），引發短期台股震盪整理，但仍看好強勁企業獲利，將帶動指數向上創高，利空測試底部，帶來絕佳買點。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高，Fed主席鮑爾重申5月將討論升息2碼，顯示在Fed達到價格穩定目標前，加速緊縮已成為政策基調，市場流動性緊縮疑慮料使金融市場波動成為常態，美國進入升息循環，從歷史經驗觀察，股市均為上漲走勢。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，研判升息、縮表及戰爭問題均已反映在股價上，未來要關注油價及通膨問題，及台灣及大陸疫情後續發展。油價為未來觀察重點，因大部分的利空都不會影響企業獲利，只有油價有實質影響。現階段因大陸及印度等國持續向俄羅斯購油，油價已回跌至100美元附近，消費需求壓力應可舒緩。疫情為則另一觀察重點，大陸要看政府對疫情的態度，目前數個地方政府對疫情處理不同調，後續仍要觀察對台商供應鏈的影響。

日盛精選五虎基金投資團隊分析，短期仍受升息、縮表、戰爭、通膨及疫情影響，指數跌到17,000點附近，大盤本益比已低於14倍，與季線負乖離擴大，投資價值浮現，趁大盤回檔汰弱換強，尋找下半年仍有成長空間的族群擇優布局。