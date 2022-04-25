歡慶台中捷運通車一周年，王品集團今（25）日宣布，集團旗下20品牌從4/25日起至5/31日幫中捷慶生，消費者只要拍下台中捷運車廂廣告、或憑台中捷運官方網站、FB/IG及文心崇德、市政府、水安宮、南屯站、豐樂公園五個捷運站內的廣告慶週年優惠畫面，至王品集團在台中46個門店消費，就可以享有贈菜。

王品表示，台中捷運週年慶期間，台中米其林餐盤推薦「THE WANG」消費兩客套餐，款待「炙烤卡門貝爾起司」乙份（價值638元）。「王品牛排」文心店消費一客套餐，贈「海大蝦佐干貝」乙份（價值628元）。年賣近12萬隻烤鴨的「享鴨公益店單筆消費滿2500元，贈「日曬蘿蔔錢燉雞湯」乙份（價值352元）。全台十二大傳承臺菜餐廳「丰禾台式小館」文心崇德店單筆消費滿1000元，款待「丰禾起家雞（小）」乙份（價值308元）。單日熱銷破千份釜飯的日式料理「藝奇」大墩店/福雅店消費兩客套餐，贈「鮮魚一夜干」乙份（價值297元）。奢華燒肉餐酒館「最肉」公益店內用消費滿低消，款待「美國安格斯肋眼蓋肉」乙份（價值180元）。台中最美的麻辣鍋「嚮辣」五權西店消費套餐，款待「廣島蠔兩顆」乙份（價值132元），搭台中捷運吃王品，給消費者便利滿足的美食享受。

台中捷運綠線自去年4月通車，搭乘人數逐月攀升，至今年3月底已接近100萬人次，成為台中人重要的交通工具，周邊也逐漸發展為重要商圈，尤其是搭著捷運吃好料，成為台中市民和觀光客最便捷的方式，台中捷運總計18站，王品集團在其中7站設置18家門店，集合中西式、日料、鍋物、燒肉、鐵板燒…多樣品牌和菜色，從台中捷運站「步行10分鐘」，就可聞香吃遍王品美食。

王品集團非常看好台中捷運站周邊人流及消費力，尤其在美食一級戰區「文心崇德站」，就有6間餐廳，台中人稱為「王品一條街」，包括被網友稱為最難訂的和牛火鍋店「和牛涮日式鍋物放題」、平價火鍋霸主「石二鍋」、「丰禾台式小館」、排隊燒肉店「肉次方」，還有「西堤」和「陶板屋」。

台中捷運「水安宮站」鄰近公益路商圈，台中人稱為「美食華爾街」，王品集團同樣有6家門店，包括主打「功夫烤鴨，一鴨多饗」的「享鴨」、及網紅火鍋名店「聚北海道鍋物」複合店型進駐公益路二段；知名度最高的西堤、石二鍋、12mini快煮鍋，滿足顧客各種吃的需求。3月在捷運南屯站對面開出新的火鍋品牌「嚮辣」，讓饕客下車就能立刻品嚐和牛麻辣火鍋。王品集團最新的燒肉餐酒館「最肉」，也選在公益路商圈的燒肉特級戰區，4月底正式營運，成為公益商圈的最大亮點。

王品集團希望未來在台中捷運沿線，站站都能有王品集團餐廳，讓饕客可搭著捷運賞市景吃美食。

王品集團全體同仁持續遵守「安心專案」，落實防疫規定、環境定期清消、戴口罩勤洗手、配戴「今日體溫卡」；提醒消費者共同配合防疫準則：實聯制、量體溫、消毒等，共創安心的用餐體驗。