Fed擬加速升息以抑止通膨，促使資金大舉撤出風險性資產，台股25日上演補跌走勢，指數崩跌逾400點，高價電子股成盤面重災區，千金股全面走跌，信驊（5274）、祥碩（5269）、旭隼（6409）、力旺（3529）「四千金」盤中跌幅皆超過半根停板。

美科技股重挫，拖累台電子族群表現，25日開盤跳空殺低，僅近日重返股王寶座的矽力-KY跌勢相對較輕，盤中一度小幅翻紅。不過，其他千金股則是遭逢沉重賣壓，股后信驊大跌7.79％、祥碩下跌5.48％，力旺更是打落跌停，同步跌破前低價位。

法人分析，聯準會不斷釋出鷹派訊息，衝擊美股表現，台股跟著反應利空，外資持續有提款電子股壓力，指數失守萬七大關。且觀察近期幾次小反彈都是量能不足，而且高點越來越低，市場關注回測前低16,764點是否有撐，盤勢區間若被突破無法立即站回，將開啟一波下行走勢。

凱基投顧指出，盤面類股輪動快速，多數個股常常忽漲忽跌，現階段操作難度頗高，進出皆不宜過度追價，選股方向優先關注今年營運展望樂觀，且股價回測守住月季線後表態轉強或是波段回檔後呈現強彈收復短期均線相關個股。