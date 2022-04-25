汎德布局BMW智慧電能生活圈 今年底完成BMW i高速充電站環島建置

電動車時代來臨，BMW總代理汎德除了以最快的速度導入全新BMW iX豪華純電休旅，亦將於5月發表全新BMW i4豪華純電轎跑；為了使BMW電動車主擁有輕鬆自在的用車體驗，暢享BMW電動車所帶來的駕馭樂趣，汎德已攜手全台經銷商依據消費者用車習慣與生活型態，於北、中、南、東全台各地規劃建置共14座全新BMW i高速充電站，並推出台灣市場專屬「BMW充電App」智慧服務。

汎德表示，目前率先於全台各地完成共4座全新BMW i高速充電站，包含BMW大桐桃園展示中心、BMW長慶南投展示中心、BMW台南汎德永康展示中心與BMW高雄汎德新生展示中心，預計今年底前將陸續完成台灣環島BMW i高速充電站建置，打造BMW i智慧電能生活圈，提升車主使用純電車款時的安心與信賴感，讓BMW電動車車主得以盡情享受每一趟純電駕馭樂趣。

基於對消費者的理解及預先設想，汎德預計今年底前將陸續完成台灣環島BMW i高速充電站建置，搭配全台現有超過2000座的公共交流充電座，構成緊密的充電能源網路，並針對台灣市場推出「BMW充電App」智慧服務，只要完成帳號註冊並綁定愛車資訊，就能夠輕鬆搜尋到BMW i高速充電站、中興電工iCharging的充電站點或是其他第三方充電服務站點，車主只要掃瞄QR Code就能啟動BMW i高速充電站或iCharging充電服務，並且能於App中即時查看充電狀態與充電紀錄，並透過綁定信用卡的方式進行費用支付，體驗BMW總代理汎德體貼的人性化服務流程。

BMW總代理汎德除了持續佈建台灣智慧充電生活圈，亦積極於高速公路服務區、市區熱點等交通匯集重點區域建置CCS1規格的DC直流充電站點，預計今年第三季以前將會啟用多達20處站點、40支充電槍，提供BMW車主更便利迅捷的充電服務，擘畫完備的環台充電網路。為了讓BMW電動車主的純電用車生活更顯便捷，汎德也提供車主最大輸出功率可達8.8kW的BMW Wallbox原廠家用交流充電座，搭配專業施工人員到場評估及安裝服務，而消費者也能改選汎德提供的全台BMW i高速充電站2年免費充電服務。