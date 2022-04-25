立法院內政委員會今（25日）審查《地方制度法》部分條文修正草案，國民黨立委鄭麗文質詢內政部次長陳宗彥疫情作為，2年前頒布準備計畫僅有12頁，「現在的指引是不切實際的！」無法與時俱進。陳宗彥答詢說，2020年就請縣市政府成立關懷中心，會扮演協助的角色，且與地方政府都一直與時俱進。

鄭麗文質詢說，陳時中說出把鑰匙丟下來的方式，但並非所有外送員都上樓，外送公會等也反對，會讓外送員暴露於風險，且要如何完成現金支付；丟鑰匙會發生很多的情況，例如鑰匙壞掉、鑰匙不見、鑰匙插到頭骨、丟到行人貓狗停靠汽機車輛，這些問題非常嚴重，疫情爆發後，Omicron疫情爆發後近3萬人確診，確診者居家隔離應盡速更新。

鄭麗文說，關於公寓確診個案如何改善，疫情爆發速度如此快，指揮官也承認未來恐超過400萬人確診，關於確診者居家指引是否應趕快更新、更詳細，她舉例，3月18日指揮中心公布的確診者注意事項列出食物請家人準備，但有些確診者沒有家人，或是全家都被隔離，根本沒有其他親人可以協助送水、送食物，此外，如今獨居的人很多。

鄭麗文說，有些老舊公寓甚至連窗戶都沒有，內政部統計全台老舊公寓高達115萬棟怎麼丟鑰匙，如今疫情爆發迅速，指揮中心是否要頒布更多、更清楚、更詳細的指引。依據指揮官統計未來恐會有15％至20％確診，2年前的配套不能相提並論的，地方的人力都已經嚴重不足了，如何服務大眾，「現在的指引是不切實際的！」

鄭麗文說，2年前頒布準備計畫僅有12頁，之後就再也沒有了，美國宣布要與Omicron並存，立即公布137頁的路徑圖，2年前的計畫不可能因應現在遇到大規模的傳染狀況，這是不切實際的，不知道未來會怎樣，就是因為指揮中心完全沒有與時俱進。

陳宗彥答詢說，丟鑰匙的做法可以再想想有沒有其他辦法，2020年3月指揮中心就已經請地方政府成立關懷中心，關懷中心有很好的運作，都會接收到居家檢疫、居家隔離的對象，若有需要協助，關懷中心就會予以協助；當居檢或是居隔者遇到生活困難時，關懷中心就會扮演協助的角色，且與地方政府都一直與時俱進。

此外，鄭麗文也質詢邊境管制的問題，陳宗彥答詢說，邊境管制從來沒有3＋11、7＋7，3月7日以前入境僅有14天，沒有所謂的3＋11，所有入境的旅客一律都是14天，沒有3＋11，從3月7日以後才改成10天，至於是否會縮短為7天，要視國內疫情狀況，在適合的時間點做調整。