北市溫姓男子去年7月因照顧出生3個月的兒子喝奶時，兒子因溢奶弄髒全身，他心不甘情不願幫兒子洗澡，竟將兒子浸泡在滾燙熱水內5分鐘，造成兒子稚嫩皮膚多處紅腫、水泡等2度至3度燙傷，燙傷面積超過25％，直到溫妻發現才緊急將兒子送醫，醫院懷疑是兒虐事件通報警方，台北市政府提出告訴。台北地檢署依家暴傷害罪起訴溫男。

起訴指出，去年7月17日晚間11時，家住北市信義區的溫男，因照顧出生3個月的兒子喝奶時，兒子因溢奶弄髒全身，他一時氣憤，幫兒子洗澡，擅自將幼子浸泡在熱水臉盆，還不斷注入熱水達5分鐘之久，任幼子燙傷。

直到當晚溫妻發現時，緊急將幼子送醫，醫院發現男嬰臉部、雙手、胸部、腹部有2至3度燙傷，且超過25％以上的表面績之多處脫皮紅腫、水泡等傷害，懷疑是家暴兒虐事件，緊急通報警方，台北市政府提出告訴。

檢方調查後，認為溫男涉犯《刑法》、《家庭暴力防治法》家庭暴力之傷害罪，依法起訴。

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