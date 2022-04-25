針對中央3＋4隔離新政策，新北市長侯友宜昨晚向中央喊話新北願率先試辦居家快篩加自主健康管理，台北市長副市長黃珊珊直言，其實沒有實質意義，認為不可行，會與新北一起提出試辦計畫。

台北市長柯文哲今赴議會專案報告並備質詢。台北市議員張斯綱於視訊質詢時提出，「3＋4」如果馬上要進行，正在居家隔離者是否馬上適用，黃珊珊說，下午可能會宣布施行時間。

黃珊珊上午與衛福部長陳時中開會，她於議場說明，台北市今天有很具體的建議，「因為3＋4對我們來說其實沒有實質意義」，北市每天確診上千例，居家隔離4、5000例，3天的話連居隔書都還沒開給他，這是現在認為不可行的事情。

黃珊珊指出，新北跟台北在居家隔離部分，希望試辦自主健康管理加快篩，才能減輕基層工作同仁負擔，現在最大的量能就是在開居隔書，希望把所有量能做確診者的管理，而不是一天到晚在開居隔書，像她跟市長都是居隔者，可能風險並沒有那麼高。

張斯綱表示，若3＋4對於行政程序減少沒有幫助，應該有另外的思維，全部不用隔離，每天用快篩，3＋4只是壓縮行政的時間。

北市議員李明賢也問，未來若中央實施「3＋4」，雙北有沒有可能實行另外一套，黃珊珊說，會與新北市一起提出試辦計畫，包括居家照護都是北市先試辦。